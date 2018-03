Georgina over haar zus Olcay Gulsen in Wie is de Mol?: 'Als zij het is, heeft ze tegen mij gelogen'

WAALWIJK - Het zal toch niet? Of wel? Zaterdagavond blijkt in de finale van 'Wie is de Mol?' of Olcay Gulsen winnaar, verliezend finalist of de mol is. Het spelprogramma houdt miljoenen mensen sinds begin januari aan de buis gekluisterd. Olcay's zus Georgina is erbij als in Amsterdam de ontmaskering plaatsvindt. Zij maakt voor Omroep Brabant een vlog van de finaleaflevering. "Ze kan het heel goed zijn en dan heeft ze tegen mij gelogen!"

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het programma niet eerder volgde", vertelt Georgina. "Altijd als mensen het over 'Wie is de Mol?' hadden, vroeg ik me af waarom ze het zo leuk vonden. Ik begreep het niet. Nu Olcay ging meedoen, moest ik van mezelf wel kijken en nu ben ik helemaal verliefd geworden op het programma. Het zijn zulke mooie beelden en de kleinste dingetjes vormen aanwijzingen voor mensen. Als iemand een grote koffer bij zich heeft, denken ze dat diegene er wel lang in zal blijven. De kijkers zoeken overal iets achter. Mensen worden er paranoïde van. Dat is leuk, dat heeft zijn charme."

Vertrouwenspersoon

De deelnemers aan 'Wie is de Mol?' moeten vanaf het begin van het programma tot de onthulling hun mond houden over wat er tijdens het programma is gebeurd. Dan praat je over een periode van maanden. De kandidaten hebben ieder slechts één contactpersoon bij wie ze hun hart mogen luchten. Je zus lijkt dan een logische keuze. "Maar ik ben de vertrouwenspersoon niet", benadrukt Georgina. "Ik weet ook niet wie het wel was. Ik had het wel heel graag wíllen zijn. Van mij hoeft een programma namelijk niet spannend te zijn. Ik wil altijd de uitkomst weten, haha."

Als 'zus van' kreeg Georgina zelf ook veel vragen over de rol van haar zus in 'Wie is de Mol?'. "Mensen dachten dat ik het wel zou weten, maar ik weet niks. Olcay heeft tijdens het programma verteld dat zij Ruben verdenkt. Ik denk ook dat hij de Mol is. Maar de laatste tijd begin ik wel steeds meer aan mijn zus te twijfelen. Ze kan het heel goed zijn en dan heeft ze tegen mij gelogen!"

'Even ophouden'

Een van de acties die Olcay bij Georgina verdachte maakte, was dat ze tijdens de zandschepopdracht in de tweede aflevering naar de wc moest. "Ik weet dat ze vaak naar het toilet moet, dus eigenlijk is het niet zo raar. Maar toch dacht ik: dat had je toch wel even kunnen ophouden? Dat vond ik erg verdacht. Verder vertelde ze tijdens de uitzending heel vaak hoe erg ze haar best deed, maar sommige opdrachten wist ze het toch te verpesten. Dan denk ik: is het allemaal schijn? Doe je alsof je je best doet terwijl je eigenlijk onopvallend de opdrachten aan het verpesten bent?"

Kent ze haar zus dus toch niet zo goed als ze dacht? "Poeh... Olcay is altijd heel direct en eerlijk. Maar misschien verandert zo'n programma je wel als je in het spel zit..."

Het mode-icoon maakte tijdens het spelprogramma veel los met haar opmerking 'of ze eruit zag als iemand die uit Waalwijk komt'. Veel Waalwijkers vroegen zich af of ze daarmee haar afkomst belachelijk maakte. "Dat werd haar niet in dank afgenomen, inderdaad", weet Georgina. "Tja, Olcay heeft geen filter, ze zegt wat ze denkt. Dat is juist zo leuk aan haar. Maar het was echt een grapje. Ze is een trotse Brabander."

'Olcay wil álles winnen'

Georgina heeft hoge verwachtingen van de finaleaflevering van 'Wie is de Mol?' "Ik denk dat het geweldig wordt, met al die fans. Die sfeer moet super zijn. Ik verwacht heel veel van de onthulling. Daar kijk ik echt naar uit. Ik denk dat iedereen - ook ik - in shock zal zijn."

Als Olcay niet de Mol is, blijven twee uitkomsten over. Of ze verliest, of ze is de winnaar. "Olcay wil álles winnen", weet Georgina. "Ook als we gaan bowlen. Ik vind haar ook echt een winnaarstype. Alleen al vanwege haar doorzettingsvermogen. Ze had nooit verwacht dat ze zo ver zou komen. Maar als ze de Mol is, vind ik het heel knap dat ze het zo lang verborgen heeft weten te houden."

Vlog

Tijdens de vlog die Georgina zaterdagavond maakt van de 'Wie is de Mol?'-finale wil ze vooral in beeld brengen hoe groot het programma is en hoe groots de avond is. "Ik wil van de fans weten wie zij denken dat de Mol is en waarom. Ik wil natuurlijk ook deelnemers spreken, zeker Olcay. Zij representeert ons Brabanders. Ik wil weten hoe ze het programma heeft ervaren en als ze de Mol blijkt te zijn, ga ik vragen hoe ze dit kon volhouden. Zowel tijdens het programma als in de maanden daarna."