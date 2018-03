15.000 liter chemicaliën voor synthetische drugs gevonden in loods, Bergenaar (62) aangehouden

CULEMBORG - Een 62-jarige man uit Bergen op Zoom is donderdag in een loods in Culemborg aangehouden. In de loods vond de politie 15.000 liter grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.





Behalve de Bergenaar hield de politie in de loods ook een 41-jarige man uit Tiel en een 25-jarige vrouw uit Veenendaal aan. Ook twee 22-jarige vrouwen zijn opgepakt. De woonplaats van deze vrouwen is niet bekend bij de politie.

Alle verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Arnhem. Een speciale eenheid van de politie is ingezet om de chemische stoffen af te voeren.