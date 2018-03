Taxichauffeur beroofd van auto en geld in Haren

HAREN - Een taxichauffeur is vrijdagavond door twee mannen beroofd in Haren bij Oss. Dit gebeurde rond elf uur op de Brebitstraat. Hij moest geld en zijn auto afstaan.

De twee verdachten waren bij de taxistandplaats in Nijmegen in de taxi gestapt. Toen ze op de Brebitstraat in Haren aankwamen, richtten ze een vuurwapen op de chauffeur en dwongen ze hem te stoppen en uit te stappen.

Mercedes Benz

Nadat hij hen geld had gegeven, gingen de mannen er in de taxi vandoor.

De taxi, een grijskleurige Mercedes Benz, werd later in de nacht teruggevonden in Ravenstein en is meegenomen voor onderzoek.