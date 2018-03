Kan jij citroen happen zonder te verzuren? Cathelijne begint challenge tegen ziekte van Huntington

OISTERWIJK - Stap 1: neem de zuurste citroen die je kan vinden. Stap 2: neem een grote hap uit die citroen voor de camera. Stap 3: blijf zo neutraal kijken als Jan Marijnissen in bananenpak tijdens carnaval en zet je video op Facebook of YouTube. Dat is de bedoeling van de Happen voor Huntington Challenge, bedacht door Cathelijne Mulder uit Oisterwijk. Met de challenge hoopt ze dat er meer aandacht komt voor de vreselijke en erfelijke ziekte van Huntington.

De ziekte van Huntington lijkt op een mix tussen de ziekte van Parkinson en ALS, vertelt Cathelijne. “Het tast je hersenen en je lichaam aan. De meeste patiënten sterven uiteindelijk doordat ze stikken in hun eigen tong. Het is een vreselijke ziekte.” Als iemand weet hoe vreselijk de ziekte is, dan is het Cathelijne. Ze verloor meerdere familieleden aan Huntington.

“Mijn oma heeft het gen waarmee de ziekte wordt doorgegeven. Een groot deel van mijn familie heeft daardoor de ziekte, heeft een heel grote kans om hem nog te krijgen of is er al aan overleden.” Zelf heeft ze mazzel gehad, ze draagt het gen niet, maar een neef (30) van haar wel: “Bij hem is het net begonnen, het gaat zo hard achteruit.” Ook twee tantes en een oom hebben op dit moment de ziekte.

Lees verder onder het Facebookbericht.

Tijd voor actie

En dan te bedenken dat er mogelijk al een oplossing is: “Er is een medicijn dat in de trial fase is, dat is al getest en blijkt te helpen. Dat maakt het extra frustrerend.” En dus vond Cathelijne het tijd voor actie. “Er is nog maar twee miljoen euro nodig om extra onderzoek naar dit medicijn te financieren. Dat is alles. We hopen dat we met deze challenge daar iets aan kunnen doen.”

En waarom citroen happen? “Het moest makkelijk thuis te doen zijn. En probeer maar eens je gezicht in de plooi te houden als je een hap citroen neemt, dat is niet makkelijk.” Tot nu toe lijkt het idee al aardig aan te slaan. De afgelopen dagen kwamen er al tientallen filmpjes binnen van mensen die hopeloos verzuurd in de camera kijken. Nu hopen dat al die aandacht ook leidt tot meer donaties voor een medicijn.