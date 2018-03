Brandweerman blust brandend brandweerlogo en krijgt elektrische schok van 220 volt

De brand ontstond in de letter B. (Foto: AS Media).

UDEN - Een brandweerman heeft tijdens het blussen van een brand op de kazerne aan de Leeuwerikseweg in Uden een zware elektrische schok gekregen. Hij moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het voorval gebeurde op zaterdagnacht rond halféén.

De man moest in actie komen nadat de letter 'B' van een elektrisch bord op de kazerne in brand vloog. Waarschijnlijk door kortsluiting. Toen hij bezig was met blussen, bleek het bord nog onder stroom te staan en kreeg hij een elektrische schok van 220 volt.

Spierpijn

De man moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Maar inmiddels gaat het al weer beter met hem. Hij laat weten alleen wat spierpijn over te hebben gehouden aan het voorval.