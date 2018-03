LIVE vanaf 18.45 uur: Indoor Brabant Derby 2018 vanuit de Brabanthallen

DEN BOSCH - Volg hier vanaf 18.45 uur het liveverslag van de Indoor Brabant Derby vanuit de Brabanthallen. Het is één van de meest spectaculaire onderdelen van het vierdaagse paardensportevenement in Den Bosch.

De springruiters en amazones moeten hun paarden over de obstakels loodsen. Om 19.00 uur begint de wedstrijd. Verslaggever Paul Post en oud-kampioen Piet Raijmakers sr. verzorgen het commentaar. Na de wedstrijd spreken ze met deelnemers.





Hoge prijzenpot

Indoor Brabant in de Brabanthallen is wereldberoemd. Vier dagen lang komen mensen en paarden van over heel de wereld naar Den Bosch toe. Het evenement is dit jaar onderdeel van de Rolex Grand Slam, een reeks wedstrijden waarmee veel geld te verdienen is. Zo kun je als je twee wedstrijden achter elkaar wint, al een bonus van 500.000 euro krijgen. Win je er vier, dan krijg je een bonus van twee miljoen euro.