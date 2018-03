Leontien van Moorsel test Wieler Experience Roosendaal bij opening: 'Eigenlijk te oud voor'

ROOSENDAAL - Opnieuw laat West-Brabant zien dé wielerregio van onze provincie te zijn, of misschien wel van het land. Op een voormalige atlethiekbaan is zaterdag de Wieler Experience Roosendaal geopend. Dat deed oud-wereldkampioen Leontien van Moorsel samen met leden van wielervereniging De Kaaimannen. Het idee kwam van hen.

De nieuwe wielrenlocatie bestaat uit een wielrenbaan, een mountainbiketerrein en een BMX-parcours. Dat parcours heeft veel korte bochten en bulten en heet officieel de pumptrack. Het zou de grootste van de wereld zijn. "Ik heb 'm net geprobeerd, maar ik vind het doodeng", bekend Leontien van Moorsel.



Bijzonder aan de Wieler Experience Roosendaal is het feit dat het vrij toegankelijk is. "Je hoeft ook geen lid te zijn van onze vereniging", zegt voorzitter Carlo Schepers van De Kaaimannen. "En het mooie is ook dat het hier veilig is, je rijdt op afgesloten trajecten."De gemeente Roosendaal schreef een wedstrijd uit om te zien wat zij aan moest met het oude Red Band-sportpark met atlethiekbaan. Wielervereniging De Kaaimannen kwam met het winnende idee. Amper een jaar later vliegen wielrenners, skaters en steppers over de banen.Tekst gaat verder na tweet"Roosendaal mag zich rijk voelen, heel rijk", complimenteert Van Moorsel de organisatie bij de opening. "Als kind trainde ik op een parcours op de openbare weg. Ouders stonden dan met vlaggen om de route vrij te houden van auto's." De wielerbaan is wat haar betreft een mooie plek voor talent om zich te ontwikkelen.De eerste gebruikers zijn ook heel tevreden. "Het is pittig maar mooi, afwisselend", hijgt een mountainbiker. "En de routes zijn verschillend. Blauw voor beginners, zwart voor de geoefende fietser. Ik kom hier zeker nog eens terug."