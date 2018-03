Burgemeester Depla vertrekt met NAC-fans naar ADO-uitvak, 'Schijnt een bijzondere ervaring te zijn'

BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda is samen met NAC-supporters per bus vertrokken naar Den Haag. De burgervader zit zaterdagavond tussen de Bredase fans in het uitvak van ADO Den Haag. "Omdat voetbal leuk is. Zowel hier thuis als uit."

"Ik vind het goed om een keer te zien wat het betekent als je als supporter mee naar uitwedstrijden gaat", zegt een enthousiaste Paul Depla. De burgemeester vindt het belangrijk om het zelf allemaal eens mee te maken.

"Wat betekent het om in de bussen te zitten en om in het uitvak ontvangen te worden? Dat schijnt een hele bijzondere ervaring te zijn."









Politie en verplichte buscombi

Wat betreft alle veiligheidsmaatregelen rondom voetbalwedstrijden kan het volgens Paul Depla allemaal wel wat minder. "Dat moet je niet met heel veel politie doen en dat moet je allemaal niet met heel veel buscombi’s doen."

“Of je nou in je NAC-shirt of in je ADO-shirt rondloopt, het gaat erom dat je er gewoon met je eigen auto naar toe kunt gaan. Alsof het een avondje uit is. Een mooi theater, namelijk het voetbaltheater."

LEES OOK: Bredase burgemeester Depla gaat met supportersbus van NAC mee naar ADO Den Haag

Burgemeester verwacht 1-2

Het is voor het eerst dat de burgemeester per bus naar een uitwedstrijd reist. Wat betreft de mogelijke uitslag, kan hij kort zijn. "1-2", zegt Paul Depla. "En dan volgende week een belangrijke wedstrijd tegen Roda. Dan zijn we eigenlijk al 'safe' als we tegen Willem II spelen."

"Ik hoop echt op een mooi avondje en ik hoop ook op veel mooie gesprekken met supporters. Want zij maken de club."

De wedstrijd tussen NAC en ADO begint zaterdagavond om half zeven in het Kyocera Stadion in Den Haag.