Minister Schouten betuigt spijt van harde uitspraken rond kalverenfraude

DEN HAAG - Minister Carola Schouten van Landbouw heeft spijt van haar harde woorden rond de vermoedde kalverenfraude door veehouders. Dat zegt ze in een interview met de Volkskrant van zaterdag.

‘Ik heb onderschat wat de impact is geweest door dit zelf zo naar buiten te brengen’, stelt de minister in het interview. Daarmee doelt ze op haar uitspraken over de ruim tweeduizend boeren die een tijdelijke blokkade kregen opgelegd omdat ze de administratie van kalveren niet op orde hadden. De minister sprak daarbij onder andere over ‘geknoei’ en ‘fraude’. De vermoedens zijn dat een flink aantal boeren geld wilde besparen door te sjoemelen met de administratie van de geboorte van kalveren.

Restricties opgeheven

Afgelopen donderdag werd bekend dat de restricties bij het grootste deel van de bedrijven werden opgeheven. Waar overigens nog niet mee is gezegd dat deze bedrijven zijn vrijgepleit.

Vanuit Landbouworganisatie LTO was er felle kritiek op die blokkade en de harde woorden van de minister. “ Hier wordt een hele beroepsgroep schuldig verklaard. Ze moeten stoppen boeren als criminelen te behandelen”, zei LTO-voorzitter Marc Calon eerder. ‘Het was echt niet mijn intentie om een hele sector weg te zetten’, zegt de minister nu in het interview.

Achter besluit

Wel laat ze weten nog steeds achter het besluit te staan van een blokkade: ‘Op het moment dat ik weet dat die registratie niet klopt, heb ik de plicht dat op orde te brengen, juist ook in het belang van de sector zelf’. Een excuus richting de boeren, vindt de minister dan ook te ver gaan: 'Ik kan me niet verontschuldigen voor iets dat ik moet doen. Maar als de indruk er is dat ik een sector in een kwaad daglicht heb gezet: allerminst!'