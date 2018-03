Genadeloos Willem II vernedert PSV met monsterscore en maakt titelrace weer iets spannender

TILBURG - PSV heeft een ongekend hard pak rammel gekregen van Willem II. De Tilburgers wonnen na een roerige week met maar liefst 5-0 van de koploper. Willem II speelde z’n beste wedstrijd van het seizoen, PSV z’n slechtste.

Het debuut van interim-trainer Reinier Robbemond bij Willem II werd zo een gedenkwaardige avond. PSV begon niet eens zo heel slecht, maar miste de felheid om het Willem II erg moeilijk te maken. Willem II was daarentegen wel fel én ontzettend effectief. Na rust zat alles mee voor de Tilburgers en zo kon Willem II uitlopen tot maar liefst 5-0.

Ben Rienstra scoorde twee keer, waarvan de tweede een beauty was. Maar de grote man was Fran Sol met drie doelpunten, waarvan twee penalty’s.





Lees hieronder het wedstrijdverslag terug:

92. Het is afgelopen. Willem II verslaat PSV met - ja, het staat er echt - 5-0!

86. Weer een penalty. PSV'er Luckassen krijgt rood. Fran Sol schiet weer raak. 5-0!





79. De supporters in Tilburg kunnen hun ogen niet geloven. Het staat er echt: 4-0.





75. WAT GEBEURT HIER?!? 4-0, prachtdoelpunt van Ben Rienstra.

70. 3-0! Willem II krijgt een penalty, Fran Sol schiet feilloos binnen.





64. Bijna 2-1. Luuk de Jong schiet al vallend, maar de bal gaat recht op keeper Wellenreuther af.

59. 2-0! Eerst schiet Fernando Lewis op de paal, maar even later is het toch raak. Fran Sol schiet fraai binnen. Z'n eerste doelpunt van buiten het strafschopgebied dit seizoen.





Begin tweede helft

49. Scoren lukt nog niet voor PSV. Van Ginkel kopt net over. En Willem II'er Kostas Tsimikas moet eraf met een blessure. Giliano Wijnaldum is (onder een licht fluitconcert) zijn vervanger.

46. Willem II-keeper Wellenreuther kan toch niet verder. Hij is in de kleedkamer achtergebleven en wordt vervangen door Timon Wellenreuther. Bij PSV geen wissels.

45. Bijna is het gelijk. Pereiro kan van dichtbij uithalen, maar Branderhorst krijgt nog net een been tegen de bal. Ruststand: 1-0.

45. Sol heeft iets heel moois in de gaten. Hij ziet Zoet een stuk voor z'n doel staan en probeert het vanaf een meter of 40. Maar z'n schot is niet hard genoeg.

44. Offensiefje van PSV. Het piept en kraakt bij Willem II achtereind, maar het gaat nog goed.

40. Luuk de Jong lijkt te worden neergetrokken en wil een penalty. Maar scheids Kuipers vindt 't niks en geeft De Jong geel vanwege protesteren.

34. Een pegel van Steven Bergwijn. Metertje over het doel van Branderhorst.





26. Tsimikas ligt geblesseerd, maar PSV weigert om de bal uit te trappen. Als Willem II-keeper Branderhorst de bal krijgt, trapt ie 'm bijna het stadion uit, zodat Tsimikas verzorgd kan worden.

25. Kostas Tsimikas haalt Santiago Arias hard neer, vlak buiten de zestien en krijgt geel. De bijbehorende vrije trap zeilt net over.

21. 1-0 voor Willem II! Prima aanval over de rechterkant, Ben Rienstra tikt de bal van dichtbij onder Zoet door.





20. Bijna doet Luuk de Jong het weer, scoren uit een omhaal. Een (halve) omhaal van de spits zeilt vlak over.

14. Mega-kans voor Willem II. Rienstra kan van dichtbij uithalen, maar hij schiet recht op PSV-keeper Zoet.





PSV heeft nog overwicht

11. Een zwabberend schot van Pereiro wordt aangeraakt en zeilt naast. Uit de daaropvolgende corner schiet Arias over.

6. PSV heeft het overwicht in de eerste minuten, maar Willem II kan gevaarlijk counteren. Pedro Chirivella stoomt op, maar PSV kan de bal achterin net op tijd weg krijgen.

5. Een bijzondere gast in het uitvak. De geschorste Jorrit Hendrix (met pet) staat tussen de PSV-fans.







2. PSV trekt meteen ten aanval. Het eerste schotje is van Santiago Arias.

Interim-coach Robbemond

Bij Willem II is Renier Robbemond zaterdag de eindverantwoordelijke. Na het vertrek van Erwin de Looi is zijn voormalige assistent tijdelijk gepromoveerd tot hoofdcoach.

Robbemond heeft één aanpassing gedaan in de Willem II-basis: Mo El Hankouri speelt in plaats van Jordy Croux.





Luckassen vervangt Hendrix

Bij PSV staat Derreck Luckassen voor het eerst sinds 10 december weer eens in de basis. Hij vervangt de geschorste Jorrit Hendrix.