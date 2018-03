Man neergestoken in Oosterhout, dader aangehouden door politie

Een man is zaterdagavond naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij in Oosterhout. (Foto: Mathijs Bertens)

OOSTERHOUT - Een man is zaterdagavond neergestoken in Oosterhout. De vermoedelijke dader is aangehouden.

De steekpartij gebeurde zo rond zeven uur 's avonds aan de Zevengesternte in Oosterhout. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Ook is het onduidelijk hoe de situatie van het slachtoffer is. De dader is aangehouden door de politie.