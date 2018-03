NAC pakt drie belangrijke punten tegen ADO Den Haag: 'Dit is echt genieten'

DEN HAAG - NAC heeft goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. In Den Haag won de ploeg met 0-2 van ADO. Voor NAC scoorden in de eerste helft El Allouchi en Ambrose.

ADO zette NAC van kiet af aan onder druk. Dat resulteerde in de grote kans voor de thuisploeg via El Khayati. De ex NAC’er schoot echter in de handen van keeper Bertrams.

Prachtige goal El Allouchi

Maar al snel wist NAC onder de druk van ADO uit voetballen en de ploeg werd gevaarlijker. NAC kwam zelfs op voorsprong door een prachtige goal van Mounir El Allouchi. De middenvelder plukte een afgeslagen bal uit lucht en knalde die binnen, 0-1.

Vlak voor rust werd het ook 0-2. NAC-spits Sadiq Umar werd in het zestienmetergebied naar de grond getrokken door Wilfried Kanon. Dat betekende rood voor de verdediger en een strafschop voor NAC. Ambrose verzilverde die.









Vlam in de Haagse pan

Vlak na rust sloeg in Den Haag de vlam in de pan. Scheidsrechter Makkelie, die niet ongunstig floot voor NAC, was de boosdoener in de ogen van het Haagse publiek. Hij kreeg er verbaal van langs en legde daarom de wedstrijd even stil.

NAC had het in de tweede helft moeilijk tegen tien Hagenezen. ADO zette de ploeg, die vergat te voetballen, vast op eigen helft. Het leverde een aantal hachelijke momenten op voor het doel van NAC, maar geen goals.





Belangrijke punten

De winst, pas de tweede overwinning op vreemde bodem, is belangrijk voor NAC. De Bredase club heeft inmiddels een aardig gaatje geslagen naar de onderste plaatsen in de Eredivsie.

"Echt genieten", zo omschreef NAC-doelman Bertrams de winst na de wedstrijd. "Dit is een hele grote stap richting lijfsbehoud. We kunnen misschien nu naar boven gaan kijken." Interim-coach Penders, die de geschorste Vreven moest vervangen op de bank, was voorzichtiger in zijn commentaar: "Dit zijn cruciale punten, maar we zijn er nog lang niet."









Ook de maker van de openingstreffer Mounir El Allouchi was in zijn nopjes met de overwinning tegen concurrent ADO. "Dit zijn hele belangrijke punten. Maar het zou nog lekkerder zijn als we volgende week ook winnen. Dan zetten we echt een hele grote stap." Daarmee doelt Allouchi op de wedstrijd tegen nummer laatst Roda JC, dat door de winst van NAC al op tien punten achterstand staat, weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld.