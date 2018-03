Wie is de Mol? Olcay Gulsen uit Waalwijk is verliezend finalist en De Mol is...

EINDHOVEN - Jan Versteegh is de mol in het populaire tv-programma 'Wie is de Mol?' 2018. Olcay Gulsen uit Waalwijk is verliezend finalist. Dat werd zaterdagavond bekend tijdens een live-uitzending. Het spelprogramma houdt al maanden miljoenen mensen aan de buis gekluisterd.

Ze is succesvol mode-ontwerpster en een intelligente zakenvrouw. Ze heeft met SuperTrash een merk van naam opgebouwd en is ook nog eens doorgebroken op tv waar ze onder meer lifestyle-expert is bij RTL Boulevard.

Wat kan Olcay Gulsen (37) uit Waalwijk eigenlijk niet? De afgelopen weken was het vooral de vraag of zij De Mol kon zijn in het tv-programma 'Wie is de Mol?' 2018.

Live finale-uitzending

De Waalwijkse haalde samen met presentator Jan Versteegh en zanger Ruben Hein de finale van het spelprogramma. In een live-uitzending blikte presentator Art Rooijakkers uit Geldrop met alle deelnemers uit 'Wie is de Mol' 2018 nog eens terug.

Jan is de mol

Toch had niemand van tevoren echt kunnen voorzien, wat zaterdagavond bekend werd gemaakt. Ruben Hein is de winnaar van 'Wie is de Mol?' 2018 en Olcay Gulsen werd verliezend finalist van het programma.

Jan Versteegh maakte bekende dat hij de mol is van het seizoen. "Mol zijn is fantastisch", zei hij als eerste reactie.

