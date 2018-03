Razend spannende Derby op Indoor Brabant wordt gewonnen door Italiaan Gaudiano

DEN BOSCH - Het verschil tussen de nummer één en de nummer vier was met het blote oog eigenlijk niet te zien. In een razend spannende Derby op Indoor Brabant zaten de ruiters en amazones bijzonder dicht bij elkaar. Brabant had vier troeven, maar er won een Italiaan. Net als vorig jaar reed Emanuele Gaudiano de beste tijd. Hij won in 84.38 seconden de Van Schijndel Bouwgroepprijs.

Emanuele Gaudiano kwam als veertiende in de piste. De Zweed Douglas Lindelöw had toen al de scherpe tijd van 85.22 neergezet. Ruiter na ruiter had zich op die tijd al stukgebeten. Maar Gaudiano kwam, als winnaar van de Derby vorig jaar, met veel vertrouwen naar Den Bosch.

Met het succespaard Carlotta, waar hij ook vorig jaar mee won, ging hij met een iets langzamere tijd dan Lindelöw de corridor in. De hindernis in die corridor en de twee in de paddack waren geen probleem voor de Italiaan. Met een achterstand van 0.71 seconden begon hij aan het tweede deel van het parcours. Met korte, scherpe bochten won hij veel tijd en reed bijna anderhalve seconde van de tijd van Lindelöw af.

Dicht bij podium

Na Guadiano was er nog een kans op Brabants succes, in de persoon van Eric van der Vleuten. Helaas reed hij twee fouten wat zes strafseconden betekende. Geen Brabander op het podium, was toen al bekend. Piet Raijmakers kwam het dichtste bij. Een fout op de laatste hindernis hield hem van een top drie notering.

De twee andere Brabantse troeven deden niet mee voor de prijzen. Kim Emmen, de talentvolle amazone uit Raamsdonksveer, wist van te voren dat ze zich niet bovenin het klassement zou nestelen. ‘’Ik kan hier niet meerijden om te winnen maar wel om te leren’’, zei ze in de nabeschouwing. Dat is precies waarom ze hier is. Piet Raijmakers, de co-commentator tijdens de Derby, loofde haar mentaliteit. ‘’Hoe zij is opgeklommen, is ontzettend knap.’’ Een pareltje voor de toekomst.

Schoonheidsprijs

Een stuk verder in het traject naar toprijders is Bianca Schoenmakers uit Geldrop. Ze had de snelste tijd maar helaas ook drie fouten. ‘’De eerste was een ‘pechbalkje’. Daarna probeerde ik de tijd goed te maken. Mijn paard struikelde door de snelheid. Dan ben je je ritme kwijt en maak je fouten’’, analyseerde ze na afloop.

De Geldropse genoot met volle teugen van de Derby. ‘’Dit is entertainment. Ik hou hier van. De schoonheidsprijs zal ik niet winnen maar ik heb de mensen wel vermaakt, denk ik.’’ Haar ruige stijl kon zeker op de waardering van het publiek rekenen.

Door de strafpunten kwam ze niet verder dan de negende plaats, bijna zes seconden achter winnaar Emanuele Guadiano. Nou had de Italiaan ook een waanzinnige tijd. Even leek het erop dat hij toch geklopt zou worden. In de laatste rit was de Zweed Peder Fredricson heel dicht bij. Maar de regerend Europees kampioen Derby was 0.09 seconden te langzaam om te winnen.