Luuk de Jong schaamt zich voor PSV: 'Alleen maar goed dat het dan 5-0 wordt'

TILBURG - Harde woorden van Luuk de Jong na de blamage van PSV tegen Willem II. "Iets waar we ons heel erg voor moeten schamen", zei hij over de 5-0 nederlaag.

"Willem II gaf gewoon alles. Dat is het enige dat ze konden doen", zegt De Jong. Wij spelen vaker tegen dat soort tegenstanders. Dan moeten we zorgen dat we er op z'n minst even veel agressiviteit en duelkracht tegenover zetten. Dat zat er vandaag niet in. Dat het dan 5-0 wordt is misschien alleen maar goed, dan voelen we het misschien. Maar het doet wel heel erg pijn."

Kampioensstress?

Na het puntverlies van Ajax vorige week bombardeerde iedereen PSV al tot kampioen. Is dit dan 'kampioensstress'? De Jong denkt van niet. "Heel veel spelers waren er bij de kampioenschappen twee en drie jaar geleden bij. We weten wat er gevraagd wordt. Het is gewoon een offday of wat dan ook. Het mag gewoon niet gebeuren."

Gedonder in de kleedkamer

Met hangende koppies liepen de PSV-spelers na afloop richting kleedkamer. "Het heeft even gedonderd en daarna was het toch wel even stil. Dat is terecht. Alles moet wijken op dit moment voor het kampioenschap."

Een ding werd tegen Willem II duidelijk. De titel, die PSV volgens de buitenwereld al bijna in de zak had, is nog zeker niet binnen. "We moeten gewoon elke wedstrijd blijven strijden en alles geven. Het wordt je niet zomaar gegeven. Dat moeten we beseffen."

Geen vrije dag

Eigenlijk hadden de PSV-spelers zondag kunnen genieten van een vrije dag. Maar Phillip Cocu laat de spelers in plaats daarvan naar de Herdgang komen. "Het lijkt me duidelijk dat ik wel wat te zeggen heb", foeterde Cocu. "En ik hoop dat zij ook iets te zeggen hebben. Dit was schandalig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."