Reinier Robbemond grapte van de week tegen zijn dochter: 'We rollen PSV op, schat'

TILBURG - De dochter van Reinier Robbemond maakte zich zorgen van de week. Haar vader moest het overnemen bij Willem II, nadat Erwin van de Looi opstapte. En zijn eerste klus als interim-coach was een loodzware: een thuisduel tegen PSV.

“Mijn dochter dacht dat het heel lastig voor mij zou worden. Ik heb haar toen gerustgesteld en gezegd: schat, we gaan PSV er met 4-0 afsturen. Dat was natuurlijk een grapje. En ik werd door mijn dochter en haar vriendje uitgelachen. Maar ja... Ik denk dat ik inmiddels wel een berichtje van haar heb ontvangen.”









Felecitatie van Van de Looi

Van Van de Looi had Robbemond meteen na afloop van het met 5-0(!) gewonnen duel tegen PSV al een bericht ontvangen. “Erwin en zijn vrouw wensten me vooraf succes. En na afloop had ik ook direct een app van Erwin, daarin feliciteerde hij mij. Ik vind dat dat genoeg zegt. Hij gunt ons als staf en de club Willem II het beste. Deze zege is ook voor hem. Het is mooi om zo naar hem toe te kunnen reageren.”





Maakt Robbemond het seizoen af?

Robbemond weet overigens niet of hij als hoofdcoach het seizoen afmaakt in Tilburg. “Ik heb ambities. Het is aan Joris”, verwijst hij naar directeur Joris Mathijsen. “Ik hoor wel wat er gaat gebeuren. Wij beginnen maandag aan de voorbereiding op het duel tegen FC Twente. Mocht er een andere staf komen, zullen we het wel merken.”





Ondanks de ruime zege op PSV, blijft Willem II vijftiende in de eredivisie. Het gat met hekkensluiter Roda JC is negen punten, met nog zeven wedstrijden te gaan.

