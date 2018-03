Ireen Wüst uit Goirle wint zilver op WK allround, wereldtitel gaat aan haar neus voorbij

EINDHOVEN - Ireen Wüst ging zaterdagavond voor haar zevende wereldtitel tijdens het WK allround in Amsterdam. Die wereldtitel kwam er niet maar ze won wel haar vierde zilveren medaille.

De schaatsster uit Goirle moest haar meerdere erkennen in de Japanse Miho Takagi. "De beste heeft gewonnen. Ik ben als nummer twee de eerste verliezer", zei Ireen Wüst direct na de wedstrijd.

Toch zat de 31-jarige Brabantse niet in zak en as. De bomvolle tribune zorgde voor flink wat sfeer in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Eerbetoon

"Ik heb genoten, van het Olympisch stadion, van het schaatsen in de openlucht en van de fans. Bedankt", vertelde Wüst.

Na afloop van de wedstrijd tegen Takagi kreeg Wüst een eerbetoon voor haar afgesloten olympische loopbaan. De organisatie en het publiek bedankten haar. Guus Meeuwis zong speciaal voor Wüst zijn liedje 'Brabant'.