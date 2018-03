Schietpartij bij woonwagencentrum in Eindhoven, politie stelt onderzoek in

EINDHOVEN - In de Kasteellaan in Eindhoven zou in de nacht van zaterdag op zondag geschoten zijn. De politie deed onderzoek bij het woonwagencentrum.

De melding van de schietpartij kwam rond twee uur binnen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Ook over eventuele slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De politie doet zondagochtend onderzoek bij een park aan de Sterkenburg. Vermoedelijk houdt dit verband met wat er gebeurd is in de Kasteellaan.