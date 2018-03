Straatracers moeten rijbewijs inleveren in Eindhoven: 'Hij had hem net drie dagen terug'

EINDHOVEN - Twee straatracers uit Eindhoven hebben zaterdagnacht hun rijbewijs moeten inleveren. Ze scheurden met hun auto's met ruim 131 kilometer per uur over de Boschdijk in Eindhoven. Een van de twee had zijn rijbewijs net teruggekregen.

Op het betreffende gedeelte van de Boschdijk geldt een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur.

Gedronken

Een van de Eindhovenaren was zijn rijbewijs al eens eerder kwijtgeraakt, omdat hij achter het stuur zat terwijl hij veel te veel had gedronken. "Hij had zijn rijbewijs net drie dagen geleden teruggekregen", laat Team Verkeer Oost-Brabant weten.