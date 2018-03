Fraaie zege Maikel van der Vleuten tijdens Indoor Brabant

DEN BOSCH - Springruiter Maikel van der Vleuten uit Someren heeft zaterdagavond tijdens Indoor Brabant de Audi-prijs veroverd. Hij won de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix-wedstrijd die zondag op het programma staat.





In de eerste ronde van de springwedstrijd in de Bossche Brabanthallen bleven vijf ruiters foutloos. Een barrage moest de beslissing brengen. Tijdens die barrage moest Johnny Pals als eerste starter een tijd neerzetten. Met zijn paard Chat Botte du Ruisseau Z legde hij het parcours foutloos af en ging hij rond in 36,11 seconden.

Scherpe tijd

Die scherpe tijd werd alleen overtroffen door Maikel van der Vleuten. De ruiter uit Someren bleef ook foutloos en hij legde met zijn merrie Arera C het parcours ook nog eens drie seconden sneller af dan Pals.

Het trio Roger-Yves Bost (Frankrijk), Peder Fredericson (Zweden) en Henrik Von Eckermann (Zweden) moest vier strafpunten incasseren en vormde geen bedreiging voor Van der Vleuten.