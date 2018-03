Man die onder het bloed werd gevonden in flat Breda was slachtoffer van ongeval

BREDA - De 22-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond in een flat in de Okeghemlaan in Breda werd gevonden, heeft zijn verwondingen opgelopen door een ongeval. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat er geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee afgerond.





De man werd kort na middernacht onder het bloed in zijn flat gevonden. Het slachtoffer is met spoed en onder begeleiding van een politieauto naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat niet duidelijk was hoe de man gewond was geraakt, deed de politie onderzoek. De flat en de omgeving werden onderzocht. Daarbij werd ook een politiehond ingezet.