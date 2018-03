Politie bevrijdt vrouw uit huis in Roosendaal, man weer vrij

ROOSENDAAL - Een 33-jarige vrouw is zondagochtend door agenten bevrijd uit een huis in de wijk Kalsdonk in Roosendaal. De vrouw zegt dat ze daar werd gegijzeld door een man.

Toen de agenten rond half zes 's ochtends bij het huis aankwamen, vonden zij daar de vrouw en een 37-jarige man. De man is aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Hij is gehoord door rechercheurs.

De vrouw is in het politiebureau verhoord. Later op de middag is de man vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.