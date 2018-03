Man betaalt met vals geld in Albert Heijn in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In de Albert Heijn aan het Zonneplein in Bergen op Zoom is zaterdagmiddag een 21-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden. Hij probeerde te betalen met een vals biljet van vijftig euro.

De caissière merkte meteen toen ze het biljet in haar handen kreeg dat het vals was. Daarop werd de politie gewaarschuwd.

Politiecellencomplex

Agenten hebben de man aangehouden en naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt verder gehoord.