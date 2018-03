De Kullekestocht in Molenschot heeft geluk met het weer [FOTO'S]

MOLENSCHOT - De Kullekestocht in Molenschot was een nieuwkomer in carnavalsland! Een optocht waarbij zondagmiddag de mooiste, grappigste en bijzonderste individuen en duo’s van de Brabantse carnavalsoptochten nog één keer voorbijkwamen.

Voor de winnende deelnemers stond de enige echte Lilleke Beker te wachten. De Fijnfisjenie-presentatoren Betty van den Oetelaar en Jordy Graat praatten de optocht aan elkaar. De allereerste Kullekestocht is een gezamenlijke productie van CV De Papslokkers en Omroep Brabant.