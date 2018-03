Verouderde PLUS wordt grondig verbouwd en wint titel Beste Supermarkt van Nederland

BEST - PLUS-supermarkt Ton Henst in Best is zaterdag uitgeroepen tot de beste supermarkt van Nederland. De verkiezing is een initiatief van Distrifood en Foodmagazine samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepel van supermarkten in Nederland. In totaal namen 116 winkels door heel het land hieraan deel. De medewerkers van de PLUS in Best bouwden zaterdagavond een mooi feestje in Bunnik, waar de uitreiking plaatsvond.

"Ik heb maar drie uurtjes geslapen vannacht", vertelt assistent-bedrijfsleider Ruud Cissen zondagochtend. "We kwamen rond een uur of een thuis en voordat je dan slaapt... Je zit namelijk vol euforie. Dan gaat er zoveel door je heen..."

De PLUS-supermarkt was vanwege de verkiezing zaterdag anderhalf uur eerder dichtgegaan dan gebruikelijk. "Iedereen die mee kon, mocht mee naar Bunnik", vertelt Cissen. "We gingen er uiteindelijk met 120 man naartoe."

Zeer gemotiveerd team

Toch rekende de assistent-bedrijfsleider zich niet rijk van tevoren. "We hielden er rekening mee dat we als derde zouden eindigen, want we hadden onze concurrenten gezien. Wij dachten dat die beter waren dan wij, maar toch niet!"

Volgens juryvoorzitter Sjaak de Korte heeft de PLUS in Best 'op alle juryonderdelen met recht laten zien de beste te zijn'. "Deze winkel is al jaren dominant op basis van kwaliteit en er werkt een zeer gemotiveerd team dat iedere dag voor veel klantvriendelijkheid zorgt."

Sfeer van een buurtsuper

Cissen denkt dat de verbouwing van eind augustus ook een grote rol speelde bij de uitverkiezing. "Vanwege onze verouderde winkel hadden we ons twee jaar lang niet opgegeven, maar de winkel staat er nu weer strak bij. We hebben nu de nieuwste winkelformule van PLUS en we hebben daar zelf nog wat aparte dingen aan toegevoegd. Zo koken wij echt ín de winkel, dat doen nog maar heel weinig winkels." De verbouwing was 30 augustus klaar en 7 september kon de winkel zich inschrijven voor de verkiezing. "Wij besloten ons in te schrijven en dachten: dan zien we wel wat er beter kan. Want je krijgt altijd een juryrapport."

Toch had hij al wel een goed gevoel. Met name vanwege een opmerking die een klant tegen hem maakte. "Die noemde ons een grote winkel - onze supermarkt heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter - met de sfeer van een buurtsuper. Dat is het beste compliment dat je kunt krijgen."

Weekendje Parijs

Volgens eigenaar Ton Henst is het geheim van de Bestse PLUS dat de supermarkt 'simpele keuzes maakt'. "Alles in het teken van de klant. Wil die een halve biefstuk, dan krijgt die een halve biefstuk. Wil die een half broodje, krijgt die een half broodje. Wil die een halve komkommer, krijgt die een halve komkommer. Over de breedte of over de lengte, wat 'ie maar wil."

Grote vraag is of deze uitverkiezing door het winkelpersoneel nog op een aparte manier gevierd gaat worden. Cissen verwacht dit wel. "Maar Ton wil nooit van tevoren over zoiets nadenken, omdat hij denkt dat zoiets ongeluk brengt. Maar na het winnen van een PLUS-verkiezing gingen we eerder een weekendje naar Parijs. Het is afwachten waar hij nu mee komt..."