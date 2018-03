Alicia Holzken (20) moest eigenlijk op ballet, maar werd wereldkampioen kickboksen

SINT-OEDENRODE - Ze is klein van stuk, rustig van aard en een prachtige meid. Wie Alicia Holzken uit Sint-Oedenrode ziet, denkt misschien niet meteen aan een kickbokser. Toch is ze het, een heel goede zelfs. Vorige week werd ze wereldkampioen K1 onder de 51 kilo.

Toch was haar vader vroeger niet zo blij met de vechtsportplannen van dochter Alicia. “Hij bokste, en ik mocht altijd mee naar de trainingen. Dat vond ik superboeiend. Toen ik een jaar of negen was, vroeg ik of ik mee mocht doen. Hij vroeg of ik gek was geworden. Ik mocht van hem wel op ballet, maar dat wilde ik niet.

‘Als je huilt, heb je een probleem’

Na lang zeuren mocht Alicia toch een keer trainen. “Maar alleen op voorwaarde dat ik niet zou huilen. ‘Als je huilt, heb je een probleem’, zei mijn vader. Ik deed mee en heb niet gehuild. Ik wist dat ik dit wilde blijven doen. Hoe hoger mijn niveau werd, hoe meer steun ik van mijn vader kreeg."

Nu runnen ze zelfs samen een boksschool in Eindhoven. “Hij geeft bokslessen en ik geef les aan vrouwen. Dat is heel leuk." Toch krijgt Alicia vaak te horen dat ze niet op een vechtsporter lijkt. “Dan zeggen ze dat ze het echt niet achter me hadden gezocht. Alsof het crimineel is of zo. Het is toch echt míjn sport.”