Vanmiddag wordt bekend wie Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2018 bakt

MOLENSCHOT - Wie maakt het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018? Dat wordt zondagmiddag aansluitend aan de Kullekestocht in Molenschot bekendgemaakt. De live-uitzending van de Kullekestocht en de bekendmaking van de prijswinnaar van het allerlekkerste worstenbroodje begint om 14.11 uur.





Aan de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje deden dit jaar 40 professionals (39 bakkers en 1 slager), 21 thuisbakkers en 48 leerlingen mee.

LEES OOK: De finale van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje was weer spannend

Drie categorieën

Per categorie gingen respectievelijk drie profs, drie thuisbakkers en drie vmbo-leerlingen vmbo en drie mbo-leerlingen door naar de finale op het Summa College in Eindhoven. In elke categorie wordt een winnaar aangewezen. Alle ingezonden worstenbroodjes zijn beoordeeld door twaalf juryleden: zes vakjuryleden en zes consumenten.