Christus stond er al 80 jaar, verloor een arm in de storm en nu is hij besmeurd door vandalen

BREDA - “We pakken dit zeer serieus op en gaan dan ook aangifte te doen bij de politie.” Kees van Oosterhout van de Nazarethparochie uit Princenhage weet nog niet of het besmeurde en beschadigde Jezusbeeld überhaupt nog gerestaureerd kan worden. Het zaterdag weggehaalde beeld van Christus aan het kruis, werd woensdag en donderdag besmeurd met rode en blauwe verf. Het kruisbeeld stond sinds de jaren dertig van de vorige eeuw op de kruising van het Jagerspad en de Leursebaan in Breda.

“Niemand heeft iets gezien”, zegt Kees van Oosterhout. “Terwijl het toch een heel druk punt is.” Aan een doelgerichte aanslag denkt hij niet. “Het zullen waarschijnlijk jongeren zijn geweest, die uit de kroeg kwamen of zo. De verf is er opgespoten met een spuitbus, maar fraai is het allemaal niet.”

Het besmeurde Christusbeeld beeld is zaterdag door de parochianen weggehaald. “We hadden vier man nodig om het beeld van het kruis te halen. Bij het weghalen heeft het beeld ook nog eens zijn arm verloren. Hij was al een arm kwijt door de storm en nu brak de tweede arm ook nog eens af.” Het beeld dat van beton is gemaakt ligt inmiddels veilig in opslag.

“We willen het in principe laten restaureren”, zegt Van Oosterhout. “Maar we moeten ook kijken naar de kosten en of het wel kan.”

In de regio staat er ook nog een tweede kruisbeeld van de Nazarethparochie, Dat beeld is identiek aan het beeld dat vandalen hebben besmeurd met rode en blauwe verf.