Auto tegen boom in Nuland, bijrijder overleden

NULAND - In Nuland is een automobilist overleden bij een ongeval. Het slachtoffer zat in een auto, waarvan de bestuurder tegen een boom botste. De bestuurder is zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

De traumahelikopter is oproepen, ook zijn meerdere ambulances aanwezig. Volgens de politie waren bij het ongeluk geen andere weggebruikers betrokken.

Het sporenonderzoek bij de Kerkdijk is inmiddels afgerond.