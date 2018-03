ASML vindt studentenstop onbegrijpelijk: 'We halen de helft van ons personeel al uit het buitenland'

EINDHOVEN - Een studentenstop instellen terwijl het bedrijfsleven schreeuwt om hoog opgeleid technisch personeel. Topman Jos Benschop van ASML uit Veldhoven vindt het 'onbegrijpelijk'.

Bij chipmachinefabrikant ASML werken wereldwijd zo’n 21.000 mensen. De helft van hen werkt vanuit Veldhoven. Benschop moet de helft van zijn personeel uit het buitenland halen, legt hij uit bij de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. “Buitenlanders zijn zeer welkom, maar het kost veel kruim om bij voorbeeld uit China de beste mensen te halen. Wij zouden graag zien dat er ook in Nederland meer techneuten komen.”

Dat wordt niet makkelijker nu bij voorbeeld de TU/e voor komend schooljaar een studentenstop heeft voor de opleidingen Biomedische Technologie, Technische Informatica, Technische Bedrijfskunde en Industrial Design. De inschrijving is gesloten. Meer dan 200 studenten vallen buiten de boot.

Onbegrijpelijk, vindt Benschop. “Als je wil investeren in techniek heb je mensen nodig. Nu hébben die mensen interesse en dreigen we de deur voor hun neus dicht te gooien.”

Het is een kwestie van geld, snapt hij. “Als je studentenaantallen verdubbelen en je budget stijgt nauwelijks, kan iedereen begrijpen dat er een probleem is dat je eigenlijk alleen met geld kunt oplossen.” Het extra geld dat minister Van Engelshoven van Onderwijs vorige week beschikbaar stelde is een goede start, hoopt hij.