Man zwaargewond op fietspad in Breda

BREDA - Een man is zondagmiddag zwaargewond geraakt op het fietspad bij de kruising van de Heerbaan met de Tilburgseweg in Breda. Vanwege de ernst van de verwondingen werden twee ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd. Waarschijnlijk is de man onwel geworden en gevallen.

De komst van de traumahelikopter werd niet afgewacht. De hulpdiensten verzamelden op een parkeerplaats langs de A58 bij Gilze. Daar stapte een trauma-arts in, waarna de ambulance met spoed met het slachtoffer naar het ziekenhuis in Tilburg is gereden.