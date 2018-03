Een biertje met de NAC-supporters in het uitvak van ADO, burgemeester Paul Depla vond het geweldig

BREDA - De eerste uitwedstrijd tussen de NAC-supporters is burgemeester Paul Depla van Breda goed bevallen. Depla was samen met de NAC-supporters naar Den Haag gereisd. In het uitvak deed de burgemeester volop mee met de supporters. “Tot op zekere hoogte natuurlijk. Je doet blijft altijd burgemeester, maar ik heb een biertje meegedronken met de supporters”, zegt de Bredase burgemeester in het Omroep Brabant-radioprogramma Sportlunch. "Het was een geweldige avond omdat we de drie punten mee naar Breda hebben genomen.”

Depla wilde zelf ondervinden wat supporters die naar een uitwedstrijd van NAC gaan meemaken. Dus onderging hij alles. Van de busrit tot en met de strenge controles bij het uitvak.

Depla: “Bij Den Haag ging het soepel. Maar in zijn algemeenheid vraag ik me wel af waarom er zoveel politie op de been moet zijn bij voetbalwedstrijden. In Breda proberen we dat rondom de wedstrijden zoveel mogelijk te beperken en er soepel mee om te gaan. Daarom hebben we de Sparta-supporters op het voorplein bij het stadion ontvangen en kon de wedstrijd tegen Feyenoord op zaterdagavond worden gespeeld.”

Kees Rijvers

Aan het eind van de maand gaat Depla samen met de 91-jarige Kees Rijvers op uitnodiging naar de wedstrijd PSV-NAC. “Hij verbindt NAC en PSV met elkaar.” Depla had vroeger een seizoenskaart van PSV, maar is inmiddels ook supporter van NAC geworden. “PSV zal de noodzakelijke punten voor het kampioenschap tegen andere tegenstanders moeten halen, want tegen NAC zal het lastig worden.”

Luister hier het gesprek met burgemeester Paul Depla in Sportlunch terug.