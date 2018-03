Nederlaag PSV dreunt hard na: 'Als je zo speelt, haal je geen enkel punt meer'

TILBURG - ‘We moeten ons schamen’, ‘Het was niet om aan te gluren’ en ‘Ver onder de ondergrens’. En als straf een vrije zondag die geen vrije zondag meer werd. De smadelijke 5-0 nederlaag van de gedoodverfde titelkandidaat PSV bij Willem II dreunt hard na in Eindhoven. ‘Het was een ongekende oorwassing die niemand zag aankomen.’

Er is sinds zaterdagavond al veel over gezegd en geschreven. De Eindhovenaren leden in Tilburg de grootste nederlaag sinds 22 november 1964 (!), toen Ajax in Amsterdam met dezelfde cijfers won.

“Het was een ongekende oorwassing die niemand zag aankomen”, zo reflecteerde PSV-watcher Rik Elfrink op zondagmiddag. “Na rust viel PSV helemaal weg naar een niveau van minder dan een degradatiekandidaat. Het leek helemaal nergens op en er klopte helemaal niks van.”

Ongeloof

Het contrast met Willem II kon bijna niet groter zijn. “Er heerst bij mij nog steeds ongeloof”, aldus Willem II-volger Joost van Erp van Omroep Brabant. “Ik heb vanochtend eerst Teletekst gecheckt of ik het niet allemaal gedroomd had. Maar het was echt. Dit is een enorme opleving na de waardeloze duels van de afgelopen weken. Echt sensationeel.”

“Veel Willem II’ers speelden een goede wedstrijd na de vervelende week met het vertrek van Van de Looi. Zij stegen boven zichzelf uit. Een schokeffect? Dat kun je haast niet ontkennen.”

Wisselvallig

Elfrink: “PSV heeft nog 15 punten nodig, maar als je zo speelt, pak je er geen enkele meer. Het is net een wekker. Haal er een schakel uit en de hele wekker doet ‘t niet meer.” Niet alleen deed het gemis van Hendrix en Lozano zich voelen, de verdediging van PSV bakte er volgens Elfrink niets van. “Daar staan geen grote lichten tussen, hoor. Wat dat betreft heeft Cocu dit seizoen een goede prestatie geleverd met dat materiaal.”

“Het was een extreme avond”, aldus Van Erp. “Volgende week moet Willem II naar FC Twente en als je daar wint, ben je veilig. Maar ja, Willem II is zo wisselvallig dat ik er m’n hand niet voor in het vuur steek.”

'Huilie huilie'

"De zondag na zo’n nederlaag mogen we nog wel even huilie huilie doen, maar daarna vegen we de tranen uit de ogen en gaan we maandag gewoon weer op pad, want zaterdag is er gewoon weer een belangrijke wedstrijd en die moeten we winnen", aldus Harrie Timmermans, de voorzitter van de Supportersvereniging PSV.

"Het is een enorme klap en het moet een wake-up call zijn voor de komende wedstrijden. We staan nog zeven punten voor dus er is geen reden om dramatisch te doen en in een keer in paniek te raken. Aan het einde van de rit telt alleen de schaal. Nu moeten we onze rug rechten, geen excuses meer na de komende wedstrijden en punten pakken. Dan komt het goed."