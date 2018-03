Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2018 is gebakken door Christiaan van de Vegt

MOLENSCHOT - Christiaan van de Vegt van Bakkerij Verba uit Sleeuwijk is winnaar geworden van de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018. Burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen reikte zondagmiddag in Molenschot de wisseltrofee uit.

Christiaan van de Vegt werd daarmee de opvolger van Jorrit Foolen uit Sint-Oedenrode, de winnaar van 2017.

Jongste finalist

De eerste prijs voor de beste thuisbakker ging naar Eline Nagelkerke uit Oudenbosch. Vorig jaar won zij de tweede prijs en nu stond de pas 10-jarige Eline op de hoogste trede van het podium. Zij was de jongste finalist.

In de categorie Leerling VMBO won Maryam Ismael uit Hoeven van het Markland College. Stijn van Dongen uit Wagenberg van het Cingel College won in de categorie Leerling MBO. De jongste deelnemer was de 9-jarige Djorn van Werde uit Heeze. De leeftijd van de deelnemers liep uiteen van 9 tot 80 jaar.

Bakkers en slagers

Aan de strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje deden dit jaar 40 professionals mee (39 bakkers en 1 slager), 21 thuisbakkers en 48 leerlingen. Per categorie gingen respectievelijk drie profs, drie thuisbakkers, drie leerlingen VMBO en drie leerlingen MBO door naar het Summa College in Eindhoven. Daar moesten de finalisten op maandag 26 februari hun worstenbroodjes bakken. Alle ingezonden worstenbroodjes zijn beoordeeld door 12 juryleden, bestaande uit 6 vakjuryleden en 6 consumenten.

Niveau

Volgens juryvoorzitter Ton Poppelaars was het niveau van deze 22e editie weer hoog. Bij de categorie leerlingen en studenten was het resultaat zelfs ‘uitstekend’. Nieuw dit jaar was dat bij alle professionele bakkers en slagers de deelnemers tweemaal zijn bezocht door de ‘mystery shopper’, om ervoor te zorgen dat ook de kwaliteit in de toonbank hoog is.

“We willen graag dat de deelnemers scherp blijven”, aldus Poppelaars. Op de oproep voor de consumentenjury kwamen maar liefst 625 aanmeldingen binnen voor slechts 6 consumentenplaatsen in de jury. “Belangrijk”, volgens Poppelaars, “want de consument koopt de worstenbroodjes en kan heel goed aangeven of die ze wel of niet lekker vindt. En uiteindelijk is de klant koning”.





De uitslag:

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2018 (professionals):

1. Bakkerij Verba, Christaan van de Vegt uit Sleeuwijk

2. Bakkerij Leon van Dongen, Jeroen van Dongen uit Wagenberg

3. Slagerij de Kwant, Ron de Kwant uit Hank

Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje 2018:

1. Eline Nagelkerke uit Oudenbosch

2. Jos Heerkens uit Berlicum

3. Ton Bloemers uit Someren-Eind

Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO 2018:

1. Maryam Ismael uit Hoeven, Markland College

2. Anneke van Seeters uit Geldrop, De Rooi Pannen

3. Zoë van Alebeek uit Eindhoven, De Rooi Pannen

Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO 2018:

1. Stijn van Dongen uit Wagenberg, Cingel College

2. Maaike Roelen uit Rijen, Cingel College

3. Björn van de Lindeloof uit Oud Gastel, Cingel College





De verkiezing van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje wordt georganiseerd door scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College, Cingel College in Breda, Markland College, de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant.