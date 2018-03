Vechtpartij bij woning Eindhoven, slachtoffer geboeid naar ziekenhuis gebracht

EINDHOVEN - Een persoon is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Verbernestraat in Eindhoven. Het slachtoffer is geboeid en met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Wat de oorzaak van de vechtpartij was, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat twee personen hevige ruzie hadden waarbij de één gewond is geraakt. De politie heeft één man aangehouden.

Het slachtoffer van midden dertig, is 'voor de veiligheid' geboeid naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij absoluut een rol heeft gehad in de vechtpartij, laat de politie weten.

Volgens omstanders worden kamers in het pand onderverhuurd.