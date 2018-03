Vijf weken zonder zijn vijf kinderen: Cor (44) heeft het over voor Expeditie Robinson

RAVENSTEIN - Hij is fitter dan ooit en naar eigen zeggen ook mentaal ijzersterk. De 44-jarige Cor Strik uit Ravenstein heeft maar één wens. Meedoen aan Expeditie Robinson om zichzelf te testen. Als hij wordt geselecteerd, dan laat hij zijn partner en vijf kinderen vijf weken alleen voor de opnames.

“Stormen zijn mij niet vreemd en hete vuren heb ik vaker doorstaan. Als zorgondernemer met mijn 5 kids is het dagelijks survival.” Met deze woorden prijst Strik zichzelf aan op de website van de populaire spelshow, waarbij kandidaten op een onbewoond eiland moeten zien te overleven. De concurrentie is moordend, honderden kandidaten dingen mee om een plaats. Deze ronde staat Strik echter in de top zeven, mensen kunnen tot maandag 10.00 uur stemmen.

Demonen de baas

“Ik verwacht een extreme uitputtingsslag en veel ontberingen. Ik zal mijn demonen tegenkomen. Maar die negatieve aspecten wil ik juist overwinnen,” legt Strik uit. Met twee eigen kinderen en drie peetkinderen heeft de vader een druk leven. Op het eiland zal het dan even wennen zijn. “De afgelopen jaren ben ik dienstbaar geweest aan mijn gezin en partner. Ik wil nu even iets voor mezelf doen. Maar ik zal mijn gezin enorm missen. Die kwetsbaarheid kun je echter omzetten in kracht.”

Strik is een paar stemmen verwijderd van de castingdag. “Deelname lijkt me geweldig, hoe ga je met de omstandigheden en jezelf om. Het is ook een tactisch spel. Ik wil er als underdog ingaan en heel strategisch een positie in de groep veroveren. Ik ben handig, kan koken en slachten.”