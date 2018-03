Heldentocht door Tilburg: jonge ijshockeyers als goden onthaald

TILBURG - Als ware helden trokken ze zondagmiddag in een kar door Tilburg: de jongeren van ijshockeyclub Tilburg Trappers. Het jeugdteam is landskampioen in de eerste divisie. Toch kregen ze een haast Olympisch onthaal.

Ze moesten er 160 keer voor scoren. Daarmee is het Tilburgse ijshockeyteam U14 dan echt landskampioen. De afgelopen drie jaar stonden ze nog achtste en speelden ze twee klassen lager. "Ze zijn heel erg gegroeid", vertelt teamleider Annet van Zantbeek. "Daarom verdienen ze het om groots gehuldigd te worden."

De spelers zijn allemaal dertien of veertien jaar oud. Of zo'n groots onthaal dan niet een beetje overtreden is? "Absoluut niet! Ze hebben een geweldige prestatie geleverd", weet Van Zantbeek.



'Warm gevoel'

De kar vertrekt met rookbommen en vuurwerk. Het team geniet zichtbaar van alle aandacht. "Het is een geweldig gevoel! Ik word helemaal warm van binnen en ik krijg volop energie", vertelt Thomas Ferbeek (14) uit Rijen. "We voelen ons helden."