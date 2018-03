Hockey: Eindhovense en Bossche mannen en vrouwen verdelen de punten in derby-ronde

DEN BOSCH - HC Den Bosch en Oranje-Rood hebben de punten zondag keurig verdeeld tijdens de onderlinge competitieronde. Zoals verwacht wonnen de Bossche vrouwen van de Eindhovense en werd de derby tussen de heren een prooi voor Oranje-Rood.

De Bossche vrouwen leden afgelopen vrijdag tegen Kampong nog puntenverlies (1-1), maar waren in het Brabantse onderonsje weer bij de les. Hoewel Oranje-Rood een prima wedstrijd speelde, was er op de 0-3 overwinning van Den Bosch weinig af te dingen. Frédérique Matla, Joosje Burg en Sian Keil waren trefzeker.

“We hockeyen met agressie, maar 3-0 is vrij duidelijk. Den Bosch was beter. Ik had verwacht dat wij verder waren. Wij moeten allemaal een dikke voldoende halen, maar dan weet ik zeker dat we het Den Bosch moeilijk kunnen maken”, zei aanvoerster Daphne van der Velden van Oranje-Rood tegen Hockey.nl.

Bij de mannen was Mink van der Weerden de grote man. Het strafcornerkanon maakte met twee treffers de 1-0 van Arjen Lodewijks ongedaan.