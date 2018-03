Geen hoofdprijs voor Brabantse ruiters bij Grand Prix van Indoor Brabant [VIDEO]

DEN BOSCH - Niels Bruynseels heeft zondag in de Brabanthallen in Den Bosch de Grand Prix gewonnen van The Dutch Masters – Indoor Brabant. De Belgische springruiter was in de barrage de snelste van zes finalisten.

Brabant was met twee ruiters vertegenwoordigd in de eindstrijd. Harrie Smolders uit Lage Mierde eindigde als derde, Maikel van der Vleuten uit Someren als zesde.

Maximaal haalbare

"Emerald en ik hebben alles gegeven. Dit was het optimale voor mij", zei Smolders, die de tweede plek miste op negenhonderdste van een seconde. "Tja, de beste ruiters en paarden zijn hier. Dan zijn de verschillen klein. Ik ben tevreden."

Van der Vleuten was liefst 3,8 seconden dan de winnende tijd van Bruynseels, maar gaf na afloop toe dat er niet meer inzat. “Mijn paard Utopia kan op dit moment niet meer aan, dus ik reed op reserve. De andere vijf waren zo scherp, dat was voor mij niet haalbaar. Het doel was dus om foutloos te rijden en dat is gelukt. Dit is nu het maximaal haalbare en daar ben ik tevreden mee.”

Cheque

Voor Bruynseels lag er in Den Bosch een cheque van 264.000 euro klaar. Indoor Brabant maakt inmiddels deel uit van de Rolex Grand Slam. Het prijzengeld van de internationale springrubrieken is daardoor gestegen naar 1 miljoen euro. Daarvan is 800.000 euro gereserveerd voor de Grand Prix.