Jeffrey Herlings wint Dutch Masters of Motorcross, Glenn Coldenhoff zesde

MARKELO - Het seizoen is pas net begonnen, maar Jeffrey Herlings blijft tonen dat het met zijn vorm nu al snor zit. De 23-jarige motorcrosser won zondag de Dutch Masters of Motorcross in Markelo.

Herlings, die vorige week al de beste was bij de GP van Argentinië, won in Twente beide manches. De Fransman Gautier Paulin en Max Anstie uit Groot-Brittannië finishten na hem.

“Het ging goed vandaag, een mooie voorbereiding op de Grand Prix van Valkenswaard", zei Herlings. “Net als in Argentinië voelde ik me vandaag sterk en dat geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen." De Grote Prijs van Valkenswaard staat voor 18 maart op het programma.

Glenn Coldenhoff uit Heesch finishte als vijfde in de eerste manche en zesde inde tweede manche. Dat leverde hem in Markelo een zesde plaats overall op.