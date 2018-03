Buschauffeur rijdt fietser aan, man zwaargewond

Op de Kempenbaan in Veldhoven is zondagavond iemand aangereden door een bus. Foto: SQ Vision.

VELDHOVEN - Bij een ongeluk in Veldhoven is zondagavond een 49-jarige man zwaargewond geraakt. Hij stak op de fiets de weg over en werd door een bus geraakt. Artsen van de traumahelikopter behandelden de man, de brandweer hielp mee.

Het gaat om buslijn 319 richting Reusel. In de bus zaten enkele passagiers. Die zijn niet gewond geraakt, de buschauffeur ook niet. Omdat de ruit van de bus gebroken was, werd een nieuwe bus opgeroepen.

Het ongeluk gebeurde op de busbaan ter hoogte van de Kempenbaan en de kruising met de Provincialeweg.