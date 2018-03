Opnieuw auto uitgebrand in Oss en ook in Helmond was het raak

Ook in Helmond ging een auto in vlammen op. (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

Auto in brand in Oss. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

OSS - In Oss is zondagnacht opnieuw een auto door brand verwoest. Dit keer ging het om een wagen die geparkeerd stond op een afgesloten terrein bij een bedrijf aan de Lekstraat. De brand is waarschijnlijk aangestoken. In het hekwerk rond het terrein is een groot gat geknipt. Ook in Helmond moest de brandweer zondagnacht uitrukken voor een autobrand. Daar was het raak aan de Bruinvisstraat.

Een medewerker van een bedrijf in de buurt van de Lekstraat in Oss hoorde net na vier uur een harde knal. Toen hij samen met collega’s buiten ging kijken, zagen zij in de verte bij een bedrijf iets in brand staan. Vervolgens hebben zij de brandweer gebeld.

Van de auto bleef niet meer dan een karkas over. De politie onderzoekt de brand.





Oss wordt de laatste tijd vaak opgeschrikt door nachtelijke branden. In korte tijd zijn al meer dan tien auto’s in de stad in vlammen opgegaan. Zo was het woensdagnacht nog raak aan de Schapedreef. En ook bij een garagebedrijf aan de Katwijkstraat werd de afgelopen weken tot twee keer toe brand gesticht.

Vorige week gaf de politie na de brand aan de Schapedreef al aan dat de branden bij het autobedrijf samen worden onderzocht. Met de andere branden zag de politie toen geen verband. De politie zei toen niet uit te gaan van het werk van een pyromaan.

Ook raak in Helmond

Ook in Helmond moest de brandweer zondagnacht uitrukken voor een autobrand. Aan de Bruinvisstraat brandde een auto uit en raakte een andere wagen beschadigd door de vlammen. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Buurtbewoners werden wakker van knallen. Ze zagen vervolgens de brandende auto. De politie onderzoekt de brand.