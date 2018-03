Vrachtwagen met meerdere lekke banden zorgt nog voor vertraging op A2

VALKENSWAARD - Een vrachtwagen met meerdere lekke banden zorgde maandagochtend rond kwart voor acht voor enorme vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. De vrachtwagen strandde tussen Valkenswaard en knooppunt Leenderheide. Rond half negen neemt de vertraging af. Volgens de ANWB moesten automobilisten om tien over acht nog rekening houden met ruim een half uur vertraging.

Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide stond veertien kilometer file. De vertraging is aan het afnemen. Voor acht uur moesten automobilisten nog een uur geduld hebben. De file was toen nog verdeeld over twee stukken. Het liep eerst vast tussen Nederweert en Maarheeze over een afstand van zo'n tien kilometer. En vervolgens stond het over vijf kilometer vast tussen Maarheeze en knooppunt Leenderheide.

De VerkeersInformatieDienst (VID) voorzag rond halfacht al dat de vrachtwagen met pech voor problemen zou gaan zorgen. 'Kan nog wel een dingetje worden', zo gaf de VID aan.