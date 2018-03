De winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje bakt vandaag 500 van die worstenbroodjes

SLEEUWIJK - Het is maandag een drukte van belang bij Bakkerij Verba in Sleeuwijk. Bakker Christiaan van de Vegt won zondag de strijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. In de winkel hangen slingers en ballonnen. Aan de buitenkant van de winkel is een spandoek opgehangen met een tekst 'Winnaar lekkerste Brabantse worstenbroodje'.

Een dag na de overwinning wordt maandagochtend hard gewerkt om worstenbroodjes te maken voor de klanten die ongetwijfeld een van de prijswinnende broodjes te komen kopen. “We zijn om halftwee vannacht begonnen en maken er minstens 500”, zegt Van de Vegt. "Het is lekker druk."

Tekst gaat door onder de video.

Vreugdedansje

Via via hoorde de bakker zondag aan het eind van de middag dat hij gewonnen had. "Ik was echt superblij. We hebben met zijn allen een vreugdedansje door het huis gemaakt."









Van de Vegt weet niet wat hem maandag te wachten staat? "Totaal niet. Ik heb wel kort met de winnende bakker van vorig jaar gesproken en die vertelde dat ik vandaag heel veel ga verkopen. We zijn keihard aan het werk. Als straks de winkel opengaat, dan begint het pas echt. Ik heb afgelopen nacht niet heel veel geslapen. Ik wel een goeie start maken en verder de hele week knallen."

Ook winkelmedewerkster Karin is er klaar voor. “Ik heb er veel zin in. We gaan er vol goede moed in. Ik neem ook altijd een paar worstenbroodjes mee naar huis. Ze worden met liefde gemaakt en met liefde ge- en verkocht.”