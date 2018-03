Politie zoekt naar twee mannen uit Asten die in 1974 verdwenen

LIESSEL/ASTEN - De politie is maandag in Liessel begonnen met de zoektocht naar Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten die in 1974 zijn verdwenen. Nieuwe informatie die eind vorig jaar binnenkwam, is aanleiding voor de zoektocht, bevestigt de politie. De politie zoekt sinds elf uur in de ochtend met sonarapparatuur het water bij De Brink af.

“Eind vorig jaar is er info binnengekomen dat ze te water zouden zijn geraakt in Liessel. Maar we gaan niet zomaar blind op informatie af. Begin dit jaar hebben we besloten om samen met specialisten te zoeken. Er wordt maandag met een boot gezocht. Specialisten kunnen met apparatuur heel nauwkeurig kijken of er iets in het water ligt, zoals de auto”, legt Bart Vaessen van de politie uit.





“Het is een heel grote plas. We zoeken in een gedeelte wat destijds een logische plek zou zijn geweest waar de auto had kunnen verdwijnen.”

Vermissing

Eerder wist de politie niet waar ze moest zoeken. Rechercheur Judith Houben heeft met veel getuigen gepraat en ook met de mogelijke dader. De politie behandelt de zaak niet als een moordzaak, maar als een vermissing. Een eventuele moord zou verjaard zijn.

“Dat betekent dat onze zoektocht alleen gericht is op het vinden van Piet en Hans en niet op het vinden van een eventuele dader. Een vermissing kan niet verjaren en net als de familie van Piet en Hans willen wij niets liever dan duidelijkheid krijgen over het lot van de twee”, zo liet de politie enkele jaren geleden al weten.









Vorig jaar liepen familieleden van de al 44 jaar vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten een stille tocht in Den Haag. Ze liepen de tocht in de politieke hoofdstad zodat ze na afloop de petitie aan konden bieden aan de Tweede Kamer. De familie wilde dat er weer onderzoek naar de zaak wordt gedaan. De politie heeft begin dit jaar besloten om te gaan zoeken.

'Lichamen in Duitsland'

Hans en Piet Asten waren respectievelijk 21 en 22 jaar oud toen zij verdwenen na een avondje stappen in Deurne. Lang was onduidelijk wat er met de stratenmakers is gebeurd. Van Piet en Hans is daarna nooit meer iets vernomen. Ook hun Fiat 850 Coupé werd nooit gevonden. In de jaren die volgden werden meerdere zoektochten op touw gezet, allemaal zonder resultaat. Maar in 2012 meldde iemand zich bij de politie met informatie.

De tipgever vertelde dat het tweetal na een ruzie naar een bepaalde plek is gelokt en vermoord. De aanleiding zou een affaire zijn die een van de mannen had. De moordenaar zou de twee lichamen naar Duitsland hebben gebracht omdat hij daar in de wegenbouw werkte en ze zo gemakkelijk kon laten verdwijnen.