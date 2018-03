Auto's botsen op kruising in Geffen, twee gewonden naar het ziekenhuis

GEFFEN - In Geffen zijn maandagochtend twee auto's op elkaar gebotst. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing gebeurde in het buitengebied, op de kruising van de Kruiskampweg met de Vreestraat. De witte auto kwam na de botsing tot stilstand tegen een boom.

De brandweer werd opgeroepen omdat er mogelijk sprake zou zijn van beknelling. Uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn en konden de twee slachtoffers zonder hulp van de brandweer uit de auto worden gehaald.

Vaker ongelukken op kruising

Hoe het precies gaat met de twee slachtoffers, is niet duidelijk. De twee bestuurders zijn door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De kruising in Geffen is een plek waar vaker ongelukken gebeuren. In de zomer van 2015 vloog een auto in brand na een botsing op dezelfde kruising. In 2013 botsten op het gevaarlijke kruispunt een vrachtwagen en een taxi.