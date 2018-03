Oudere man op fiets zou fataal ongeluk in Nuland hebben zien gebeuren

NULAND - In het onderzoek naar het fatale ongeluk zondag in Nuland is de politie op zoek naar een specifieke getuige. Een oudere man op de fiets heeft volgens de politie waarschijnlijk het een en ander zien gebeuren. Ook zou hij na het ongeluk, waarbij een 17-jarig meisje uit Maren-Kessel om het leven kwam, nog even hebben staan kijken.

Toen de politie na het ongeluk op de Kerkdijk in Nuland arriveerde, was de oudere man al weg. De politie komt graag in contact met hem omdat hij wellicht meer kan vertellen over wat er is gebeurd.

'Ernstig aan toe'

De 18-jarige jongen die de auto bestuurde, raakte bij het ongeluk zwaargewond. “Hij is er ernstig aan toe”, laat de politie maandagochtend weten. Hij botste tegen een boom nadat hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor.

Bij het ongeluk kwam de 17-jarige Suzan van Alem om het leven. Zij speelde in het tweede dameselftal van voetbalclub NLC’03. Op de website van de club betuigt het bestuur van de vereniging uit Lith medeleven met haar familie en vrienden.