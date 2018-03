Willy en René schamen zich diep voor PSV: 'Het was gewoon een drama'

EINDHOVEN - Willy en René van de Kerkhof hebben bijna geen woorden voor de dramatische nederlaag van PSV van afgelopen zaterdag. Maar als ze dan toch een analyse moeten geven: "Een schande. Een afgang van PSV. Zoiets mag niet gebeuren."

“Eigenlijk zou ik nu moeten zeggen: ik schaam me diep en dan zou ik de telefoon erop moeten gooien", zegt Willy aan het begin van het gesprek. "Kijk, dat je een keer verliest, dat kan gebeuren. Maar niet met 5-0 van een club in het rechterrijtje. Geen enkele topclub verliest met 5-0 van één van de onderste teams."

'PSV speelde schandalig slecht'

Niet alleen Willy schaamt zich voor PSV, broer René kijkt er namelijk precies hetzelfde tegenaan. "Het was gewoon een drama. De achterhoede waarvan wij dachten dat het weer aardig begon te lopen, was een drama. Heel PSV speelde schandalig slecht."

Hoe komt het dan toch dat de Eindhovense club afgelopen zaterdag zo faalde? Waar ging het mis? Volgens Willy heeft het te maken met mentaliteit en inzet.

"Als je zag hoe Willem II erop vloog. We lieten ze in hun spel komen en je ziet wat ervan gekomen is. Het enige positieve is dat ze er nu weer een nieuw record bij hebben.”

Toch zit er volgens René ook een positieve kant aan het verhaal. "Je kan beter één keer goed op je donder krijgen met 5-0, dan vijf keer verliezen met 1-0. De punten gaan naar Willem II. Dus ze blijven in ieder geval wel in Brabant."

'Zaterdag weer glanzend PSV'

Zaterdag neemt PSV het op tegen VVV-Venlo. De hoop van de broertjes Van de Kerkhof is dat de Eindhovenaren dan weer kwaliteit en vermogen laten zien.

"Ik denk dat PSV de zeven punten voorsprong goed gaat verdedigen", vertelt René hoopvol. "Ik heb er alle vertrouwen in dat aankomende zaterdag weer een glanzend PSV op het veld staat.”