Grote brand bij dakpannenbedrijf in Sprang-Capelle, bedrijven en school ontruimd

SPRANG-CAPELLE - Bij een bedrijf aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle is maandagochtend een uitslaande brand uitgebroken. Het bedrijf is ontruimd en voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bij de brand komt veel rook vrij.

Een naastgelegen metaalbedrijf is ontruimd, net als een school voor speciaal onderwijs in de buurt. De ongeveer honderdvijftig leerlingen zijn naar een andere school in de buurt gebracht. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Ramen en deuren sluiten

Omwonenden die last hebben van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De rook trekt over de Midden-Brabantweg.

Tekst gaat door onder de tweet.





De brandweer schaalde op naar een grote brand en is met meerdere blusvoertuigen aanwezig.