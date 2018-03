Kerkstraat Kiest: Stank van varkens geen splijtzwam in de Kerkstraat in Deurne

DEURNE - De Kerkstraat, van oudsher een ‘centrale’ plek in de gemeente waar de mensen op zondag bij elkaar kwamen om naar De Kerk te gaan. Ook de straat waar wekelijks de ontwikkelingen werden besproken. De kerken zijn op zondag nagenoeg leeg en in sommige plaatsen is zelfs het kerkgebouw verdwenen. Maar de Kerkstraten zijn gebleven.

Omroep Brabant wil die “bij praat functie” van de Kerkstraat weer nieuw leven inblazen. Daarom bezoeken we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 7 Kerkstraten van Oost naar West door de Brabant. Allemaal straten waar we met de bewoners in gesprek gaan over wat ze belangrijk vinden in hun gemeente voor verkiezingen op 21 maart. (in het kaartje onderaan de pagina zie je wat de Kerkstraat bewoners in Brabant belangrijk vinden). Vandaag zijn we in Deurne.

Boeren tegenover burgers

"Varkensstank zorgt voor sociale spanningen in Deurne",dat was de titel van een uitzending van Nieuwsuur en NRC schreef "De boeren in Deurne boos zijn op de burgers". Nieuws waar heel Nederland Deurne van kent. Maar als je met de bewoners in de Kerkstraat praat merken ze helemaal niks van die spanning. Voor de gemeenteraadsverkiezingen leven hele andere thema's. "Krijgen de mensen die dat nodig hebben wel op tijd zorg", zegt een bewoners en Willem, een oud politieman in de Kerkstraat, is blij met het initiatief van gemeente en horeca "Eindelijk wordt de overlast van stappende jongeren in Deurne Zeilberg tegen gegaan".

Voor de deur bij de bakker

Wil je horen wat er verder speelt in Deurne, luister en kijk dan naar de uitzending van Wakker. Heel Deurne weet ondertussen dat Omroep Brabant komt en waar ze moeten zijn.